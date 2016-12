Ansioso para ver Ceni, Neilton se diz diferente da época de Santos

Antes de despontar no Rio de Janeiro, o atacante Neilton, novo reforço do São Paulo, foi revelado nas categorias de base do Santos, mas não se considera o mesmo jogador que surgiu nos gramados da Baixada em 2013. De acordo com o atleta, confirmado pelo Tricolor na quinta-feira e ansioso para encontrar o técnico Rogério Ceni, o retorno ao futebol paulista mostrará um atleta com mais bagagem.

“Estou mais experiente, centrado e espero que 2017 seja tão bom quanto 2016. Trabalhar com o Rogério também me deixou bastante motivado, e espero que seja uma excelente temporada. Quero conquistar a torcida são-paulina, a confiança do treinador e ter uma passagem vitoriosa aqui”, afirmou o jogador ao site oficial do clube, já se desculpando pela polêmica envolvendo uma frase dita no seu Twitter, em 2011, quando chamou o Tricolor de “lixo”.

Filho de são-paulinos, Neilton revelou que os seus familiares festejaram o acerto com o Tricolor. “Todos lá em casa são são-paulinos. Meus irmãos e meus pais ficaram contentes com esta notícia. Vou honrar a camisa do São Paulo pela torcida e por eles também”, completou o atleta, que definiu as suas características. “Gosto de jogar mais pelas pontas, com velocidade e drible. Me entrego pela equipe, tento ajudar sempre e buscarei isso aqui”, afirmou o atacante, que terá a concorrência de Wellington Nem, David Neres e Luiz Araújo.

“Acredito que será uma disputa sadia. Temos que respeitar as escolhas do Rogério. O que ele definir, está decidido (risos). Vou lutar, correr e ajudar, como fiz em 2016. Tive uma temporada sensacional, uma das melhores da minha carreira, mas vou trabalhar para que 2017 seja ainda melhor. Estou focado em 2017 e pronto para ajudar o São Paulo”, observou o avante, que chega após uma troca com o Cruzeiro envolvendo o volante Hudson.

O atacante assinou contrato por empréstimo até o final de 2017. Ao final deste período, os clubes têm opção de compra. O jogador despertou o interesse da equipe são-paulina após a grande trajetória pelo time botafoguense: conquistou o Campeonato Brasileiro Série B e a vaga na Libertadores de 2017, além de marcar 18 gols em 72 partidas.

“Chegar ao São Paulo é a realização de mais um sonho. Uma satisfação enorme. Darei o meu máximo para que seja uma excelente passagem pelo clube. Estou focado e vou me dedicar bastante. Essa camisa tem um peso enorme, e espero conquistar títulos aqui como grandes jogadores fizeram. Um clube tricampeão da Libertadores e do Mundial tem que brigar por títulos sempre”, finalizou.