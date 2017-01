Aniversariante, Ceni vê time quase fechado e planeja rodízio de goleiros

Os dois jogos que o São Paulo disputou na Copa Flórida serviram para Rogério Ceni tirar quase todas as dúvidas que tinha em relação ao time que estreia no Campeonato Paulista, no dia 5 de fevereiro, contra o Audax. A formação utilizada no primeiro tempo dos duelos contra River Plate e Corinthians é considerada a ideal pelo técnico, que adotou o esquema tático 3-4-3 neste início de 2017.

A escalação que começou o confronto com os argentinos teve Denis; Maicon, Breno e Rodrigo Caio; Bruno, Thiago Mendes, Cueva e Buffarini; Wellington Nem, Luiz Araújo e Andres Chavez. A única mudança realizada para o Majestoso do último sábado foi a entrada de Douglas no lugar de Breno.

Neste sistema, Rodrigo Caio atua como líbero, à frente dos outros dois zagueiros. Resta saber como Ceni irá encaixar Cícero na equipe titular, já que os atletas do meio-campo agradaram nos dois jogos. Neilton, que também chegou com status de titular, não foi tão bem quando entrou na segunda etapa de ambos os compromissos e pode levar mais tempo para encontrar espaço no time.

“Tenho muitos jogadores já definidos, uma ou duas dúvidas. Fico contente por ter mais jogadores para uma posição. E estamos tentando trazer jovens para o São Paulo, pela realidade financeira. E hoje temos 50% do elenco de garotos. a gente investe 2 milhões por mês na base, se você não trouxer um jogador da base, não faz sentido”, afirmou Ceni, que completa 44 anos neste domingo.

Se os jogadores de linha estão praticamente definidos, o goleiro ainda não, apesar de Sidão ter sido o grande destaque do São Paulo na Copa Flórida ao defender quatro pênaltis em duas partidas. Mesmo assim, Rogério não descarta fazer um rodízio entre goleiros ao longo das competições deste ano.

“Vamos analisar com calma, muito provável um jogo-treino a mais, no dia 29. Os dois foram muito bem, a diferença é que o Sidão ajudou nos pênaltis e acabou decidindo. O Renan também foi bem, teve uma infelicidade (lesionou a coxa esquerda durante os treinos na Flórida), o Thiago, menino da base. São os quatro goleiros que pretendo trabalhar. Quem sabe a gente possa até rodar os goleiros, a cada quatro, cinco partidas”, concluiu.