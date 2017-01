André Jardine faz cortes e fecha elenco do São Paulo para a Copinha

Depois de anunciar a pré-lista de 30 jogadores para treinamentos visando a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017, o técnico André Jardine fechou nesta segunda-feira o grupo que vai em busca do título e anunciou os cinco jogadores cortados. Ficaram de fora o lateral-esquerdo Gabiga, o lateral-direito Belão e os atacantes Ruan Café e Marquinhos, todos campeões pelo Sub-20 da Copa RS no mês passado. A maior expectativa era por Marquinhos, que ainda pertence a categoria Sub17, mas é tido como uma das maiores promessas do clube e inclusive já rejeitou uma proposta do Atlético de Madrid, da Espanha.

“A competitividade está muito alta, a molecada que foi pra Copa RS ganhou confiança e entrou na preparação em um grande momento, se somou à outra parte do grupo, e deu um tempero interessante. Temos um grupo grande em quantidade e em ótimo momento, então tenho um problema para fazer o corte, mas são problemas de clube grande de um grupo qualificado que todo treinador gostaria de ter”, comentou Jardine, que em 2016 chegou a ser técnico interino dos profissionais, mas agora foca na principal competição de base do país.

“O período de treinos foi muito bom, fechamos com um amistoso e os meninos estão trainando muito bem. Agora é contagem regressiva, todos estão loucos para estrear e a expectativa é a melhor possível de que a equipe vá se encontrando durante a competição. É uma equipe nova, mas temos certeza de que vai representar o São Paulo da mesma maneira que os outros times Sub-20 do clube fizeram em 2016”, garantiu.

Vale lembrar que o meia Shaylon, grande destaque da multicampeã equipe Sub-20 do Tricolor ano passado, acabou cortado em cima da hora por pedido de Rogério Ceni, que decidiu leva-lo à Florida Cup, para a pré-temporada junto aos profissionais.

O São Paulo estreia na Copinha nesta terça-feira, às 21 horas (horário de Brasília), contra o Genus, de Rondônia, na Arena Capivari, no interior do Estado de São Paulo.

Confira a lista final do grupo do São Paulo que vai disputar a Copa São Paulo:

Goleiros: Lucas Paes, Junior e Lucas Gomes

Laterais: Liziero, Jeferson e Tom

Zagueiros: Rony, Neves e Rodrigo

Meio-campistas: Militão, Pedro Augusto, Vinicius, Luan, Luizão, Frizzo, Paulinho e Oliveira

Atacantes: Matheus Lu, Heron, Caíque, Paulo Boia, Léo Natel, Geovane, Bissoli e Gabriel Novaes