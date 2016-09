Aliviados, jogadores do São Paulo ressaltam apoio da torcida em casa

O time do São Paulo teve o apoio de 27.365 pessoas na manhã deste domingo para frear a má fase na temporada com uma inquestionável vitória por 3 a 1 em cima do Figueirense, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se o atletas fizeram sua parte dentro de campo, nas arquibancadas também não foi diferente. O apoio foi incondicional do começo ao fim e jogadores como Chavez, Denis, Cueva e Kelvin ainda tiveram seus nomes entoados pelo público. Após o apito final, o clima era de reconciliação, depois da invasão violenta ao CT da Barra Funda, que tanto marcou o elenco.

“Atitude hoje foi fundamental. Uma equipe que buscou, que batalhou. A gente sabe a dificuldade que a gente vive no Campeonato Brasileiro, mas, se a gente manter esse nivem concentração e empenho vai ser difícil nos bater, principalmente dentro de casa”, avisou Maicon, um dos mais empolgados, e que teve discurso compartilhado por Hudson.

“A situação que a gente vive acho que o mínimo que temos que ter é essa atitude. As vezes falta confiança. A gente impôs nosso ritmo. Aqui no Morumbi tem que ser assim. Mas podemos render muito mais ainda. Esse ano, no nosso momento mais difícil, a torcida apoiou. Agora é o momento de estarmos juntos para dar a volta por cima”, disse o volante ao Premiere.

Apesar da vitória, o goleiro Denis voltou a se destacar com duas grandes defesas. Uma delas quando a partida ainda estava zerada, no primeiro tempo. Tudo isso fez com que o camisa 1, tão perseguido no primeiro semestre, tivesse novamente seu nome cantado pelos torcedores, inclusive mais de uma vez durante o jogo.

É isso que nos motiva. Eu falei que não tinha mais como dar desculpa. Nossa equipe precisava do resultado, e hoje jogou muito bem. O torcedor entendeu também o que ele representa aqui no Morumbi, nos apoiando. Depois de todo o acontecido (a invasão ao CT), ele estava aqui hoje, nos apoiou o jogo todo e foi muito importante”, analisou o goleiro, à rádio Transamérica.



