Ajax oferece quase R$ 51 milhões ao São Paulo pelo atacante David Neres

Uma das maiores promessas das categorias de base do São Paulo, o atacante David Neres pode estar de saída do clube. Nesta segunda-feira, o Tricolor recebeu uma proposta do Ajax, da Holanda, de 15 milhões de euros (R$ 50,7 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador de 19 anos.

Essa foi uma contraproposta do time holandês, que ouviu a recusa dos brasileiros em uma primeira conversa, em que havia oferecido 10 milhões de euros.

Como o Tricolor almeja obter R$ 60 milhões com venda de jogadores em 2017, há grandes chances de a negociação se concretizar, já que o clube do Morumbi chegaria muito perto de sua meta orçamentária ainda no primeiro mês do ano.

Em contato com a reportagem no fim da noite desta segunda-feira, o diretor de futebol, José Jacobson Neto, disse “não ter nada a declarar” ao ser questionado se o São Paulo já havia aceitado a proposta holandesa. A expectativa é que o clube brasileiro só confirme a transação após a assinatura do contrato.

Além de David Neres, outros dois atletas revelado nas categorias de base do São Paulo, em Cotia, têm propostas da Europa: R$ 22 milhões do Lille, da França, pelo atacante Luiz Araújo, e R$ 16,9 milhões da italiana Juventus pelo zagueiro Lyanco.

Isso posto, se vender dois atletas até meia-noite desta terça-feira, quando a janela europeia de transferências se encerra, o Tricolor ultrapassará a meta de R$ 60 milhões em venda de jogadores estipulada pela diretoria encabeçada por Carlos Augusto de Barros e Silva, aliviando os cofres do clube que está em dificuldade financeira.

O São Paulo, contudo, não planeja vender David Neres e Luiz Araújo ao mesmo tempo, já que o técnico Rogério Ceni faz questão de ter atacantes em seu plantel que possam atuar pelas beiradas do campo, como é o caso de ambos.

Com apenas 19 anos, David Neres despontou no time profissional do São Paulo no fim da temporada passada. Em oito partidas na equipe de cima, marcou três gols, sendo um deles na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, em novembro.

No momento, Neres e Lyanco defendem a Seleção Brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria, no Equador. Portanto, não participaram da pré-temporada com Rogério Ceni nos Estados Unidos.