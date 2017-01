À espera de Cueva, Ceni elogia peruano e define posição de Breno

Maior esperança do São Paulo para 2017, Rogério Ceni não terá Christian Cueva à sua disposição nos primeiros treinos nos Estados Unidos. Em Lima, o peruano segue em tratamento de um abscesso nas amígdalas e é aguardado pelo técnico, fã de seu futebol.

Cueva não apareceu na reapresentação da última quarta-feira, no CCT da Barra Funda, e tampouco viajou para a Flórida, onde a delegação são-paulina se concentra desde a tarde de sexta. Assim que estiver recuperado, contudo, o meia se juntará ao elenco para o período de 13 dias treinos em solo norte-americano.

“É um jogador talentosíssimo que teve um problema de ordem médica. Falou comigo por mensagem de texto, pedindo desculpas por não ter se apresentado e a gente aguarda que ele volte o mais rápido possível”, afirmou o ex-goleiro.

Ceni tem pressa na recuperação de Cueva, considerado titular absoluto do time do Morumbi, porque será na Flórida onde começará a moldar a equipe ao esquema de jogo que tem em mente. O camisa 13 ainda terá de passar pela etapa física, já superada pelo grupo de jogadores que se reapresentou normalmente na quarta-feira.

“Sem dúvida o Cueva é interessantíssimo, talentoso, espero que se recupere logo de sua saudade para iniciar rapidamente sua pré-temporada”, acrescentou o técnico, em alusão ao meia que marcou sete gols e deu cinco assistências em 2016.

Em relação a Breno – que não atua desde fevereiro por conta de uma cirurgia no joelho esquerdo -, Rogério planeja usar o defensor apenas como zagueiro, não como volante, posição na qual chegou a atuar sob o comando do colombiano Juan Carlos Osorio, em 2015. “Vamos trabalhar bastante com ele, vendo a evolução física e minha intenção é usá-lo como zagueiro”, apontou Ceni.

Nos Estados Unidos, Breno será testado nos treinos e possivelmente nos amistosos marcados para os dias 12 e 15. Também poderá ir a campo na disputa da Copa Flórida, torneio em que o Tricolor estreia já nas semifinais contra o vencedor do confronto entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia, em 19 de janeiro.