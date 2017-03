Longuine vibra após segundo gol no ano e já pensa na Libertadores

O técnico Dorival Júnior surpreendeu os torcedores ao poupar os principais jogadores contra o São Bernardo, neste domingo, no ABC, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Porém, o Peixe contou com a inspiração dos reservas para fazer 4 a 1 e voltar a vencer após dois jogos na temporada. Apesar do brilho maior ficar com Bruno Henrique, que marcou três vezes, Rafael Longuine também chamou a atenção ao atuar como armador da equipe.

Se movimentando muito bem e achando várias opções de passe, o meia fez os santistas nem sentirem falta de Lucas Lima, que ficou no banco de reservas. Além disso, ele também apareceu como um centroavante dentro da área e apenas escorou cruzamento de Vladimir Hernández para marcar o quarto do Peixe no ABC e decretar o triunfo santista. Foi o segundo tento marcado pelo atleta, que também deixou o seu diante do Botafogo-SP, no último dia 25 de fevereiro, na Vila.

Feliz com a recuperação do Santos no Paulistão, Longuine já está com os olhares para a próxima quinta-feira, quando o Peixe encara o The Strongest, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Libertadores.

“Foi um jogo importante. Sabíamos da importância desse jogo já que não vínhamos na colocação que merecemos. Agora é dar sequência. Sofremos um pouco, mas fizemos um jogo muito bom. Agora é descansar para o jogo da Libertadores”, explicou o meia, na saída do gramado.

Apesar da boa atuação, Longuine voltará ao banco de reservas para o embate diante dos bolivianos. O poupado Lucas Lima retoma a posição.

Com a vitória, o Santos voltou a respirar no Campeonato Paulista. Chegando aos 13 pontos, a equipe comandada por Dorival Júnior voltou para a segunda colocação do grupo D, liderado pela Ponte Preta, com 15. Porém, para manter-se no posto, os santistas precisam torcer por uma derrota do Mirassol, que encara o Ituano, nesta segunda-feira.