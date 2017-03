Bruno Henrique brilha, Santos goleia Bernô com reservas e segue vivo no Paulista

Se a coisa estava difícil com os titulares, o Santos precisou contar com os reservas para se reabilitar no Campeonato Paulista. Pensando na Libertadores, o técnico Dorival Júnior poupou os principais jogadores para o duelo contra o São Bernardo, neste domingo, no ABC. Motivo para os torcedores se preocuparem? Nada disso. Contando com a inspiração de Bruno Henrique, que marcou três vezes, e também do colombiano Vladimir Hernández, o Peixe fez 4 a 1 no Bernô, voltou a vencer após duas partidas e segue vivo na disputa para avançar às quartas de final da competição.

Com a vitória, o Santos voltou a respirar no Campeonato Paulista. Chegando aos 13 pontos, a equipe comandada por Dorival Júnior voltou para a segunda colocação do grupo D, liderado pela Ponte Preta, com 15. Porém, para manter-se no posto, os santistas precisam torcer por uma derrota do Mirassol, que encara o Ituano, nesta segunda-feira.

Já o São Bernardo estacionou nos 9 pontos e segue na terceira colocação do grupo A. Botafogo-SP é o segundo, com 11, e o Corinthians tem 19 e lidera a chave com folga. Na nona rodada do Paulistão, o Bernô encara o Red Bull Brasil, na próxima sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Moisés Lucarelli.

O Santos, por sua vez, ‘vira a chavinha’ novamente e pega o The Strongest, na Vila Belmiro, na quinta, às 21h45, pelo segundo jogo da fase de grupos da Libertadores. Já pelo Paulista, o Peixe recebe o rival Palmeiras no próximo domingo, às 18h30.

Jogo frenético e Peixe na frente

Apesar de estar com os reservas, o Santos começou ligeiramente melhor que o São Bernardo e teve a primeira boa chance com o Vladimir Hernández. Estreando no Paulistão, o colombiano avançou pela direita e bateu cruzado. Porém, a bola saiu fraca e o goleiro Daniel pegou sem fazer esforço.

Após o ataque santista, o São Bernardo respondeu aos 15 minutos. Felipe Mateus cruzou na área. O volante Geandro subiu mais que todo mundo, mas não alcançou a bola. O jogo ficou aberto no ABC. No lance seguinte, Rafael Longuine acertou bom passe para Hernández. O colombiano, porém, foi travado na hora do chute e não abriu o placar para o Peixe.

O Bernô respondeu três minutos depois com o ex-santista Walterson. O atacante aproveitou a lentidão defensiva do alvinegro, avançou sozinho dentro da área e soltou uma bomba na trave de Vladimir. Ofensivos, os dois times continuaram atacando e a partida ficou frenética em São Bernardo.

Aos 23 minutos, os donos da casa chegaram novamente em contra-ataque. Completamente livre, Marcinho saiu na cara de Vladimir, escolheu o canto, mas acertou a trave. E como o futebol não tolera desaforo, a equipe do ABC viu o Santos abrir o placar na jogada seguinte.

Com uma blitz na área adversária, o Peixe chegou ao gol após chute forte de Rafael Longuine. A bola bateu na trave e no rebote, Bruno Henrique só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e fazer o primeiro dele com a camisa santista.

Apesar da abertura do marcador, as equipes não diminuíram o ritmo e o duelo continuou aberto no ABC. Tanto que o Bernô empatou aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio, Geandro subiu mais que Matheus Ribeiro e venceu Vladimir.

O duelo teve uma queda de qualidade após a igualdade e parecia que o placar terminaria igual no primeiro tempo. Porém, aos 44 minutos, Leandro Donizete, fazendo ótima partida, acertou um lançamento primoroso para Bruno Henrique. Inspirado, o atacante avançou para dentro da área e foi derrubado por Vinícius Kiss. Pênalti.

O próprio Bruno Henrique foi para a cobrança e parou no goleiro Daniel. O arqueiro, porém, soltou o rebote nos pés do santista. Com tranquilidade, ele apenas empurrou para deixar o Peixe em vantagem no intervalo.

Santos amplia no início e ‘mata’ jogo no contra-ataque

Apesar de correria na etapa inicial, as duas equipes não diminuíram o ímpeto e voltaram na mesma toada para o segundo tempo. Atrás no marcador, o São Bernardo precisou se expor mais e viu o Santos ampliar. Aos 2 minutos, Vladimir Hernández avançou pela direita e cruzou rasteiro. A bola passou por toda a área e caiu nos pés de Bruno Henrique. O atacante dominou e bateu no canto para marcar o terceiro no jogo.

Se pelo lado santista a inspiração estava com Bruno Henrique, o Bernô tinha Walterson como sua principal arma. Rápido, o atacante deu trabalho para a defesa do Peixe e quase diminuiu aos 11 minutos. O jovem avançou pela direita e bateu cruzado. Porém, ele estava sem a mesma sorte do santista e a bola bateu no travessão.

Após a chance desperdiçada, o São Bernardo começou a sentir a desvantagem e se mandou para o ataque de forma desordenada. Esperto, o alvinegro aproveitou-se dos contra-ataques e matou o jogo. Aos 30 minutos, o também inspirado Vladimir Hernández deu mais uma assistência, desta vez para Rafael Longuine. Sozinho, o meia só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e confirmar a goleada santista.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 X 4 SANTOS

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo (SP)

Data: 12 de março de 2017, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Evandro de Melo Lima

Cartões amarelos: SÃO BERNARDO: Marcinho e Patrick Vieira. SANTOS: Yuri.

GOLS:

SÃO BERNARDO: Geandro, aos 36 do 1ºT;

SANTOS: Bruno Henrique, aos 24 e aos 46 do 1ºT, e aos 2 do 2ºT; Rafael Longuine, aos 30 do 2ºT.

SÃO BERNARDO: Daniel; Braga (Rafael Costa), Edimar, João Francisco e Eduardo; Geandro (Rodolfo), Vinicíus Kiss e Fellipe Mateus; Marcinho (Patrick Vieira), Walterson e Edno.

Técnico: Sérgio Vieira

SANTOS: Vladimir; Matheus Ribeiro, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota (Zeca); Leandro Donizete, Yuri e Rafael Longuine; Vladimir Hernández (Thiago Ribeiro), Bruno Henrique (Rodrigão) e Kayke.

Técnico: Dorival Júnior