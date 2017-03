Sem Oliveira e Copete, Santos relaciona 23 contra o São Bento

O técnico Dorival Júnior terá dois desfalques de peso para o duelo contra o São Bento, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Isso porque Ricardo Oliveira e Jonathan Copete foram vetados e nem viajam com o elenco para a partida.

O camisa 9 foi poupado. A comissão técnica decidiu intensificar os treinos físicos com o centroavante e ele seguirá com programação especial de treinos no CT Rei Pelé durante a quarta-feira. Já o colombiano foi cortado por conta de uma indisposição estomacal. No lugar dos dois atacantes, Dorival decidiu relacionar o zagueiro Fabián Noguera e o meia Matheus Oliveira.

Por fim, goleiro Vanderlei, o zagueiro Cleber e o meia Léo Cittadini seguem se recuperando de lesões e ainda não estão à disposição do comandante santista.

O provável Santos que entrará em campo nesta quarta será formado por: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Kayke (Rodrigão).

Veja abaixo a lista dos 23 atletas relacionados para o jogo contra o São Bento:

Goleiros: João Paulo e Vladimir

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Laterais: Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca

Volantes: Leandro Donizete, Yuri, Renato e Thiago Maia

Meias: Jean Mota, Lucas Lima, Matheus Oliveira, Rafael Longuine e Vitor Bueno

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Kayke, Rodrigão, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández