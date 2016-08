Zeca revela chegada de proposta, mas confirma permanência no Santos

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira, Zeca chamou a atenção de clubes europeus. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o lateral admitiu que uma oferta interessada nele chegou ao presidente do Santos, mas reiterou o seu compromisso em permanecer no clube. “Quero conquistar títulos no Brasil”, contou.

“Não nego que chegou uma proposta. O próprio presidente disse que estava na mesa dele. Foi no final do Campeonato Paulista, mas hoje a minha cabeça está ainda mais aqui. Conversei com o pessoal que cuida da minha carreira, vou ficar no Santos, ficar no Brasileirão. Quero conquistar títulos no Brasil para sair com mais experiência”, admitiu Zeca.

Questionado pela imprensa, o lateral confirmou que a investida foi do Atlético de Madrid, tendo sido um pedido direto do técnico Simeone. Apesar disso, o jovem não teve muito tempo de sequer conversar sobre o assunto porque foi para a Seleção Brasileira.

Diferente de seu companheiro de equipe Gabriel, que está na Itália para assinar contrato com a Inter de Milão, o lateral admitiu que não há possibilidade de sua saída do país neste ano. Na base do Santos desde 2006, Zeca quer fazer história no clube.

“Conversei com Dorival após a Seleção, queremos trabalhar para levar o Santos ao título. Quando chegam propostas para alguém, o empresário não pode tirar o foco do atleta. Minha cabeça está aqui, quero ajudar o clube”, comentou.

Com 22 anos de idade, Zeca afirmou que não toma as suas decisões baseado unicamente no retorno financeiro. Mesmo com a possibilidade de receber um salário muito maior na Europa, o lateral não se arrepende de ter permanecido e acredita que a diretoria o valorizará.

“Não houve conversas no sentido de aumentos salariais. O Santos sabe valorizar os atletas, tenho certeza que virão falar comigo. A proposta lá era o triplo, tanto em luvas como por mês, mas tenho que colocar na balança o que o clube fez por mim”, alertou.

Na luta para voltar ao G4, o Santos voltará a campo no próximo domingo. O Peixe receberá o Figueirense, na Vila Belmiro, às 11h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

