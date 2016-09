Zeca e Thiago Maia são homenageados e deixam pegadas no Museu Pelé

Vídeos destaque Com boa atuação diante do Cruzeiro, Denis fala do momento do São Paulo

Assim como Gabigol fez antes de viajar para a Itália, onde irá jogar pela Inter de Milão, Thiago Maia e Zeca também deixaram suas pegadas gravadas em uma placa no Museu Pelé, nesta sexta-feira.

Campeões olímpicos com a Seleção Brasileira nos Jogos do Rio, os jogadores irão fazer parte da Calçada da Fama do local. As pegadas, feitas em um molde de argila, ficarão ao lado de outros homenageados como Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Melgálvio, Dorval, Coutinho e Pepe. A calçada com os pés de todos esses atletas vai ser exposta à frente do Museu Pelé a partir de 2017.

Após receber a homenagem, o volante comemorou o fato de estar eternizado ao lado de grandes nomes do futebol. “É uma oportunidade única. Vai ficar pro resto da vida na nossa memória. É fruto de trabalho desde que nascemos. Para nós, viver tudo isso é novo. A gente viu marcas de Ronaldinho Gaúcho e outros, nunca mais teremos isso na vida.”, disse.

O camisa 29 ainda brincou com uma possível nova carreira: “Sempre brinco com o Zeca que sou modelo e não só jogador”, afirmou aos risos.

Já o lateral-esquerdo, por sua vez, preferiu vibrar por ter deixado seus pés lado de outros Meninos da Vila. “Realizo um sonho, não só aqui, como o ouro olímpico inédito. Penso em tudo que passei na minha carreira. É uma honra estar no mesmo lugar de ídolos como Neymar e Pelé”, explicou o camisa 37 do Peixe.

Depois de deixarem suas pegadas no Museu Pelé, Zeca e Thiago Maia treinam normalmente na tarde desta sexta-feira. Apesar do técnico Dorival Júnior não revelar a escalação, os dois devem ser titulares na partida contra o Santa Cruz, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

