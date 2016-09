Zeca alerta para retranca do Santa Cruz e torce por empate no Dérbi

Vídeos destaque Maicon celebra boa fase do São Paulo no Morumbi

Depois de vencer Corinthians e Botafogo, o Santos chegou aos 42 pontos, voltou ao G4 e já começa a pensar novamente no título do Campeonato Brasileiro. Porém, antes de conseguir os dois triunfos, o Peixe vinha de três derrotas seguidas para equipes que brigam na parte de baixo da tabela (Coritiba, Figueirense e Internacional, respectivamente).

Para o lateral esquerdo Zeca, o alvinegro foi batido nesses duelos por conta da dificuldade em furar a retranca dos adversários. “Os times que vêm na Vila Belmiro vêm fechados, jogam por uma bola”, explicou.

E na próxima rodada do Brasileirão, os santistas devem encarar mais uma equipe retrancada. Penúltimo colocado do torneio, com apenas 23 pontos, o Santa Cruz vem de vitória em cima do Atlético-PR, mas deve jogar fechado contra o Peixe, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu.

Após enfrentar problemas contra times da zona de rebaixamento, Zeca quer espantar esse ‘fantasma’ para embalar de vez no campeonato. “O Santos tem que seguir somando pontos. Vencer o Santa Cruz é importante porque perdemos pontos em casa. Temos que ter atenção porque times vão se defender e jogar no nosso erro”, disse.

Um dia antes da partida contra o Santa, o lateral santista estará de olho em um outro jogo deste domingo. Os rivais Corinthians e Palmeiras duelam neste sábado, às 16h (de Brasília), em Itaquera. Para o Santos, o empate é o mesmo resultado, já que um triunfo alviverde distanciaria o Peixe do topo da tabela, e a vitória corintiana deixaria o Timão novamente no G4, ocupando a vaga dos santistas.

“O empate seria melhor para o Santos, mas temos que pontuar contra o Santa Cruz”, completou Zeca, após deixar sua pegada na calçada da fama do Museu Pelé, nesta sexta-feira.

