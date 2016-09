Volante Alison volta a treinar com bola e fica próximo de retorno

Next

Após ser submetido a uma artroscopia no joelho direito em função de uma entorse em julho, Alison está prestes a “reforçar” o Santos na sequência da temporada. Isso porque o volante já treina com bola no CT Rei Pelé e, assim, que completar o processo de transição poderá voltar a ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior.

Com 23 anos, Alison já sofreu três cirurgias no joelho direito por conta de ruptura nos ligamentos. A última ocorreu em julho, após o departamento médico do Peixe tentar a cura através de um tratamento mais conservador, como a fisioterapia.

Em 2016, o volante, que tem contrato com o clube da Vila Belmiro até o fim de 2017, atuou em nove partidas, acumulando quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Ao todo, soma 87 jogos pelo Santos, com um gol marcado desde que se tornou profissional, em 2013.

Recomendado para você