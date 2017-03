Vladimir defende Zeca e nega “panelinha” religiosa no Santos

O clima no Santos após a derrota para o Palmeiras no último domingo não é dos melhores. Nesta terça-feira, o CT da equipe amanheceu pichado com protestos contra o lateral Zeca. Em entrevista coletiva, o goleiro Vladimir foi o escolhido para “abafar” as polêmicas. O arqueiro santista defendeu o colega Zeca.

“Nós que jogamos em clube grande, ainda mais com resultados não favoráveis, esperamos cobrança. Há um tempo pessoal está procurando alguém para crucificar. Zeca é um baita jogador e tem nos ajudado muito. E é natural um lance em partida marcar o atleta positivamente ou negativamente. É uma crítica injusta porque estamos no começo da temporada. Nossa situação não é a que esperávamos. Tem muita coisa para acontecer e o Zeca vai nos ajudar bastante”, afirmou Vladimir.

Na bronca com os recentes resultados do Santos no Campeonato Paulista, onde a equipe se encontra fora da zona de classificação às quartas de final restando apenas três partidas para o fim do campeonato, a torcida do Peixe protestou na madrugada desta terça.

O CT santista amanheceu com pichações contra o lateral Zeca, e insinuação de que exista uma “panelinha” dos jogadores evangélicos do elenco santista. Além disso, nesta terça, a diretoria do Peixe confirmou que existe um atraso no pagamento de jogadores e membros da comissão técnica.

“Não vi as manifestações na Vila, mas a gente não vai encarar como uma ofensa. Cada qual tem sua religião. Cada um crê no que acredita. Panela nunca existiu no Santos. Completo 10 anos em abril e em todos esses anos nunca vi panela. Jogador tem que render e treinador vai optar por quem estiver melhor”, avaliou Vladimir.

Substituindo o titular Vanderlei, Vladimir teve grande atuação no clássico contra o Palmeiras. Apesar da derrota por 2 a 1, o goleiro foi um dos poucos atletas que não recebeu tantas críticas de parte da torcida. Neste ano, o Santos foi derrotado em todos os clássicos que disputou no Estadual.

