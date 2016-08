Vitor Bueno pede atenção com gols sofridos no fim das partidas

Next

Fotos destaque Veja fotos do treino do Corinthians

O Santos conseguiu abrir vantagem sobre o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, após fazer 3 a 1 na partida de ida, jogando na Vila Belmiro. Mesmo assim, o gol sofrido no último minuto aumentou as chances de o rival reverter o placar, jogando em casa.

Além disso, em derrotas recentes no Campeonato Brasileiro, para América-MG e Coritiba, a equipe de Dorival Júnior também levou gols no final, perdendo pontos importantes na luta pelo título nacional. O meia Vitor Bueno falou sobre essa situação em coletiva, na reapresentação do Peixe, nesta quinta.

“Vamos conversar, definir o que fazer nos próximos jogos. Se abrirmos vantagem, temos que ter atenção”, pediu o meia, artilheiro do time no Brasileiro, com oito gols.

Bueno garantiu que o Santos entra focado nas partidas que disputa. “Não existe relaxamento, sempre entramos para vencer o jogo. Contra o Coritiba teve uma acomodação, estávamos na frente e achamos que estava ganho”, admitiu o camisa 18 do Peixe.

Vítor também comentou as especulações de que o Alvinegro Praiano pode perder dois de seus principais nomes, Lucas Lima e Gabriel. Segundo o meia, as possíveis saídas não tiram a concentração dos atletas envolvidos nas negociações.

“Existem propostas, e é difícil dizer que não gostaria de atuar na Europa. Mas eles têm cabeça boa, e se ficarem vão nos ajudar”, explicou o jovem de 21 anos, que pode assumir responsabilidades ainda maiores no elenco santista, caso o clube perca Lucas Lima e Gabigol.

Para buscar a recuperação no Nacional, após perder para o Coritiba, o Santos recebe o Figueirense no próximo domingo, às 11 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. “Em casa, nós ditamos o ritmo”, finalizou Bueno.

Recomendado para você