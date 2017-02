Thiago Maia vê Gabigol “acomodado” e exalta adaptação de Jesus

A diferença no desempenho dos dois Gabriéis mais promissores do futebol brasileiro na Europa motivou uma série de discussões recentes sobre os motivos de Gabigol, ex-Santos, ter tanta dificuldade em se destacar na Internazionale-ITA enquanto o Jesus está encantando em pouco menos de um mês defendendo o Manchester City-ING. Para o volante Thiago Maia, que conviveu com ambos, a diferença está na atitude de cada um.

“O Gabriel (Barbosa) se deixou um pouco acomodar quando chegou. Já o Gabriel Jesus chegou como se não fosse ninguém, lá de baixo. Enquanto isso, o Gabriel chegou lá em cima, a Inter de Milão colocou ele lá em cima quando chegou, era só ele. O Gabriel é totalmente diferente do Jesus, são personalidades diferentes”, analisou o meio-campista do Santos, em entrevista concedida durante o programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Companheiro do ex-santista por dois anos no clube da Baixada, Maia também pôde conviver com Jesus nos quase dois meses em que a Seleção Olímpica se preparou e conquistou o ouro do futebol masculino no Rio de Janeiro. Elogioso a ambos, o meio-campista acredita que a dupla fará muito sucesso no futebol europeu, objetivo do próprio santista quando for negociado.

“Acredito que o Gabriel vai dar certo ainda, vai fazer gols, ganhar confiança, a hora dele vai chegar. Lógico que ninguém esperava que o Jesus ia chegar assim fazendo gol, dando assistência, mas a gente sabe da qualidade dele e que ia se adaptar fácil em qualquer lugar. Fico feliz porque são dois amigos meus que estão dando certo, espero que seja assim quando chegar a minha vez”, avaliou, apontando o Paris Saint-Germain como seu destino favorito para o futuro.

“Me identifico muito com o PSG. Muita gente até me critica por que eu não falo de Barcelona, Real Madrid, mas é porque tenho amigo lá. Falo com o Marquinhos (zagueiro), então ele fala bastante da cidade, da cultura, comida. Então se me perguntarem hoje sobre um clube que eu gostaria de ir, seria o PSG. Eu aceito na hora”, comentou, revelando uma conversa com Neymar, durante as Olimpíadas, que lhe deu ainda mais confiança na possibilidade de se destacar também no Velho Continente.

“Eu perguntei uma vez o que eu poderia melhorar, porque ele joga com os melhores meias do mundo no Barcelona, e ele falou: “Cara, jogando desse jeito, você pode ser o melhor do mundo”. Aquilo me emocionou demais, guardo com carinho essas palavras do Neymar e a medalha daquela Olimpíada”, concluiu Maia.