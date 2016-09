Thiago Maia avisa que só fica em 2017 se Santos for à Libertadores

O volante Thiago Maia foi um dos jogadores mais assediados durante a última janela de transferências. Mesmo na mira de Chelsea, Napoli e Atlético de Madrid, o camisa 29 do Santos decidiu ficar no alvinegro, pelo menos até o final de 2016.

“A decisão foi minha. No fim do ano tem outras propostas, outra vida. Deixei tudo tranquilo e falei para o Dorival e para a diretoria que ia ficar. Devo isso ao Santos. Tenho muito o que aprender aqui. Tenho que respirar mais um pouco e esperar mais tempo para ir embora depois de ser campeão”, afirmou o volante, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Mesmo pensando em sair do Santos na janela do final do ano, Thiago Maia também cogita a possibilidade de ficar em 2017. Porém, a permanência está condicionada à classificação da equipe para a a próxima Copa Libertadores da América.

“Quero ser campeão Brasileiro e da Copa do Brasil. Se formos para a Libertadores, fico mais tempo no Brasil. Tenho o sonho de jogar, pois é um campeonato parecido com meu estilo, com mais pegada”, completou o jogador, que tem contrato com o Santos até junho de 2019 e também é cria das categorias de base santista.

Mesmo com a permanência garantida no Peixe até dezembro, Thiago Maia não encara o Internacional, no próximo dia 8, no Beira-Rio. O volante levou o terceiro cartão amarelo contra o Figueirense e cumpre suspensão diante do Colorado.

