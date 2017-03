Técnico Dorival Júnior divulga 23 relacionados para o clássico

O técnico Dorival Júnior já definiu os 23 atletas relacionados para o clássico contra o Palmeiras, a ser disputado às 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Vila Belmiro. Por meio de nota postada em seu site oficial, o Santos divulgou o grupo de jogadores na noite deste sábado.

Lesionados, o zagueiro Cleber (dores no joelho esquerdo), o goleiro Vanderlei (fratura no dedo anelar da mão esquerda) e o meia Léo Cittadini (contusão na perna esquerda) ficaram novamente fora da lista de relacionados do time praiano para o confronto pelo Campeonato Paulista.

A tendência é que o técnico Dorival Júnior entre em campo para enfrentar o Palmeiras com a seguinte escalação na tarde deste domingo: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

As derrotas de Ponte Preta (15 pontos) e Mirassol (14) neste sábado foram benéficas para o Santos. Atual terceiro colocado do Grupo D do Campeonato Paulista, o time praiano (13) assume a liderança da chave em caso de vitória sobre o Palmeiras na Vila Belmiro.

Veja a lista de relacionados para o clássico:

Goleiros: João Paulo e Vladimir

Zagueiros: David Braz e Lucas Veríssimo

Laterais: Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas: Jean Mota, Leandro Donizete, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrigão, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández