Técnico admite não ter o “melhor time da história do Santos” na Copinha

O Santos sofreu na primeira fase da Copa São Paulo. Em três jogos, a equipe venceu apenas um, na estreia contra o Floresta-CE. Depois, empates contra Rio Branco-AC e Audax. Mesmo com os tropeços, o time passou para a próxima etapa do torneio, e o técnico Marcos Soares acredita que isso é o mais importante.

“O momento é de comemoração, o importante é chegar lá na frente. A gente sabe que não tem o melhor time da história do Santos, estamos cientes disso”, afirmou o treinador, após o empate contra a equipe de Osasco, neste domingo, por 1 a 1, em Barueri.

O comandante entende que a juventude da equipe, em comparação com outros elencos, fez a diferença para o Peixe sofrer contra rivais tecnicamente mais fracos. Parte do grupo santista chegou ao comando de Soares no fim de 2016.

“É uma equipe muito nova, a gente se juntou em dezembro. O clima é muito bom, e eles entenderam que a superação tem que ser nítida, a camisa por si só não ganha jogo”, enfatizou Marcos.

Mesmo com a tradição do Alvinegro Praiano na competição, com dois títulos recentes, em 2013 e 2014, o treinador garantiu que o mais importante é formar os atletas, para que o Peixe possa manter sua característica de subir muitos jovens aos profissionais.

“O principal é ensinar aos jogadores o que é jogar no Santos. A safra é boa, mas ainda muito jovem. Temos que trabalhar sem pressa, eles têm tudo para crescer”, destacou o técnico.

A Copa São Paulo de 2017 permite a participação de atletas nascidos até 1997. Assim, nomes como Thiago Maia, já titular no time principal, poderiam estar na competição. O próprio presidente Modesto Roma Júnior havia previsto as dificuldades para o Santos por conta do elenco jovem.