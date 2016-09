‘Sumiço’ de Thiago Maia assusta: “Acharam que eu tinha sido vendido”

Após a derrota para o Figueirense por 1 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro, o elenco do Santos ganhou dois dias de folga. Porém, Thiago Maia ganhou um dia a mais de descanso, para poder visitar a família, em Roraima, sua cidade natal. Na quarta-feira, ao não ver o volante entre os jogadores que se reapresentaram no CT Rei Pelé, o auxiliar Lucas Silvestre ficou assustado, já que era o último dia da janela de transferências para a Europa.

“Todo mundo se apresentou e eu não. Até o filho do Dorival (Lucas Silvestre) perguntou onde eu estava. Disse que estava em Roraima, que é muito longe. Ele ficou assustado, achando que eu ia embora. Só o Dorival sabia que eu ia voltar hoje (quinta) e ficaria até o fim do ano. Mas, apareci hoje, para a felicidade deles”, explicou o volante, aos risos.

Mesmo sem ter nenhum proposta oficial, Thiago Maia foi sondado por gigantes europeus, como Chelsea, Napoli e Atlético de Madrid. Porém, com o fim do prazo para se transferir à Europa, o volante garantiu sua permanência no Peixe, pelo menos até o final do ano.

Nesta quinta-feira, o camisa 29 treinou normalmente no Alvinegro Praiano, mas não irá enfrentar o Internacional, no próximo dia 8, no Beira-Rio. O volante levou o terceiro cartão amarelo contra o Figueirense e cumpre suspensão na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

