Substituto de Oliveira, Rodrigão quer acabar com jejum contra o Vasco

Com a saída de Ricardo Oliveira, cortado por conta de uma lesão na coxa, Rodrigão é a principal esperança de gols do Santos para as duas próximas partidas, contra Vasco, pela Copa do Brasil, e Sport, pelo Campeonato Brasileiro. E para o duelo diante no Cruz-Maltino, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em São Januário, o atacante espera acabar com um longo jejum de gols.

Após um começo arrasador, marcando três gols em quatro partidas, Rodrigão foi para o banco de reservas depois que Ricardo Oliveira voltou de lesão. Desde então, o atacante não balançou mais as redes. Seu último tento com a camisa do Santos foi no dia 3 de julho, na vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Brasileirão.

“Tenho que ficar com a cabeça fria e trabalhar para fazer gols. Sempre tenho sede de gol, jogando ou não. Mas estou tranquilo e Deus vai me abençoar com gols”, afirmou o atacante, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

Caso volte a balançar as redes, Rodrigão promete voltar com suas comemorações. “Tem dancinha, sim (risos). Brinco com Copete direto pra fazer uma dancinha que a gente tem. Se eu for para o jogo e fizer o gol, tem dancinha. Já está ensaiada”, disse.

No confronto de ida diante do Vasco, na Vila Belmiro, no último dia 24 de agosto, o Santos abriu 3 a 0 e chegou a ter oportunidades para aplicar uma goleada. Porém, no último lance do jogo, a equipe carioca diminuiu com o Éder Luis, mantendo viva a esperança de classificação.

Mesmo com os dois gols de vantagem e jogando em São Januário, Rodrigão quer o Peixe jogando em cima do Cruz-Maltino para evitar uma pressão do rival.

“Temos que ter postura muito ofensiva lá, não podemos ficar recuados. Vamos em busca de um, dois, três gols, para poder liquidar logo essa partida. Temos que estar atentos e concentrados. Ainda mais no mata-mata”, completou.

