Substituto de Ferraz, Daniel Guedes se diz pronto para encarar Timão

Como diz um velho ditado: “A alegria de uns é a tristeza de outros”. É claro que o lateral direito Daniel Guedes não comemorou o cartão amarelo levado por Victor Ferraz, na derrota do Santos, por 2 a 1, para o Internacional, nesta quinta-feira. Porém, com a suspensão do camisa 4, a vaga de titular para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, caiu no colo do jovem, que afirma estar pronto para o duelo.

“Trabalhei bastante, pois sabia que essa oportunidade poderia aparecer alguma hora. E ela veio em um bom momento. Fico feliz por ser um jogo importante, um clássico. Dorival pode contar comigo”, afirmou o lateral, revelado na base santista.

Além de Victor Ferraz, o Santos ainda não terá Ricardo Oliveira, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O problema é Lucas Lima. O meia foi expulso ainda no primeiro tempo da derrota para o Internacional após, na visão do árbitro Rodrigo Batista Raposo, retardar uma cobrança de escanteio.

Mesmo com os desfalques, o lateral de 22 anos confia nas peças de reposição do Peixe. “Lógico que são jogadores de peso e que fazem falta em qualquer equipe do Brasil. Mas nós estamos aqui para quando isso acontecer. Vamos entrar para dar conta do recado e fazer um jogo”.

Apesar da condição de reserva, o duelo de domingo não será o primeiro clássico na carreira de Daniel Guedes. Em 2015, o atleta participou da vitória contra o próprio Corinthians por 1 a 0, no primeiro turno do Brasileirão daquele ano.

“Naquele dia eu pude perceber o quanto é bom ganhar do Corinthians e o quanto é forte essa rivalidade dentro de campo. Espero que isso possa se repetir e que a gente consiga os três pontos”, completou.

Ao lado de Daniel Guedes, Jean Mota e Rodrigão devem ganhar uma chance entre os titulares, nas vagas de Lucas Lima e Ricardo Oliveira, respectivamente.

Com essas prováveis mudanças, o Peixe deve entrar em campo no domingo com Vanderlei; Daniel Guedes, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago e Jean Mota; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.

