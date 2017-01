Site oficial do Santos é invadido por hackers e provoca o Palmeiras

O site oficial do Santos foi invadido por hackers neste sábado. Ao entrar na página que o clube utiliza para se comunicar com os torcedores, é possível observar uma tela preta, com uma provocação ao Palmeiras.

Em uma montagem creditada a uma página de torcedores do São Paulo, há os dizeres “Palmeiras não tem Mundial”, fazendo alusão ao fato de o Verdão ser o único entre os principais times paulistas a não conquistar o troféu internacional.

Com a invasão, não é possível acessar o site oficial do Peixe, já que não há nenhuma forma de deixar esta página inicial para entrar nos verdadeiros conteúdos feitos pelo clube.