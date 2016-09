Sequência favorável anima Dorival Júnior: “Podemos arrancar”

As três derrotas seguidas para Coritiba, Figueirense e Internacional, fizeram a disputa pelo título ficar distante para o Santos. Porém, como em torneio de pontos corridos tudo muda em pouco tempo, o alvinegro já começa a pensar novamente na liderança do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, no estádio Luso-Brasileiro, o Peixe engatou o segundo triunfo seguido e já voltou ao G4, com 42 pontos.

Além disso, os comandados de Dorival Júnior se apoiam na sequência favorável da tabela para dar uma arrancada de vez na competição. Dos próximos seis jogos, quatro são com mando santista e um é o clássico contra o São Paulo, no Pacaembu, considerada a ‘segunda casa’ do Peixe.

“Voltamos a acreditar que podemos estar dando uma arrancada no campeonato. Continuo achando que o Brasileiro está em aberto. Vai ser um perde e ganha até o final. Acho que reencontramos o caminho”, afirmou o técnico do Santos, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Botafogo.

No domingo, às 18h30 (de Brasília), o Peixe pega o Santa Cruz, no Pacaembu. Depois, a equipe visita o Sport, no dia 24, na Ilha do Retiro. Em seguida, os santistas têm duas partidas na Vila Belmiro, diante de Atlético-PR e Fluminense. Logo depois, tem o clássico com o São Paulo, também no Pacaembu, mas com torcida são-paulina. Fechando a sequência, os comandados de Dorival Júnior encaram o Grêmio, dentro de casa.

Para buscar a liderança e o título do Campeonato Brasileiro, o técnico do Santos tira como exemplo a campanha do Flamengo em 2009. Naquele ano, a equipe carioca terminou o primeiro turno apenas na 10ª colocação. Porém, após uma arrancada nas 18 últimas rodadas, nas quais foi derrotado apenas duas vezes, o Rubro-Negro levou o caneco.

“Ainda não tem nada definido. Eu me lembro do Flamengo em 2009, onde eles deram uma arrancada. Acredito que até o oitavo colocado ainda tem chance. Campeonato não está decidido. Se as duas equipes da frente (Palmeiras e Flamengo) não tiverem uma boa sequência, acho que as coisas vão acontecer como no final do primeiro turno”, completou.

