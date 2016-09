Sem Oliveira, Santos relaciona 23 para jogos contra Vasco e Sport

Na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 2 sobre o Santa Cruz, no último domingo, no Pacaembu, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival afirmou que pretendia entrar com o time completo contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E a lista com os relacionados para o duelo só comprovam a ideia do treinador.

Com o corte apenas do lesionado Ricardo Oliveira, o comandante relacionou 23 jogadores para o confronto diante do Cruz-Maltino. A novidade é que essa lista também vale para o próximo jogo do Peixe no Brasileirão, contra o Sport, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Como os dois desafios são fora de São Paulo, logo após o duelo no Rio de Janeiro, a delegação santista viaja direto para Pernambuco, onde encara o Leão. Por questão de logística, o elenco treina no CT do Botafogo na quinta-feira e no do Náutico na sexta.

A ausência mais sentida foi de Ricardo Oliveira. O camisa 9 santista sentiu uma fisgada na coxa e foi substituído no segundo tempo da vitória sobre o Santa Cruz. Após uma bateria de exames na última segunda-feira, foi constatada uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa direita. Com isso, Rodrigão deve ganhar a vaga entre os titulares.

O meia Jean Mota, que não pode jogar a Copa do Brasil pois já atuou pelo Fortaleza, viajou com o elenco apenas por causa do jogo de sábado.

O Peixe deve encarar a equipe carioca nesta quarta-feira com: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete e Rodrigão.

Confira a lista completa de relacionados para os jogos contra Vasco e Sport:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Zeca, Caju, Daniel Guedes e Victor Ferraz

Zagueiros: Gustavo Henrique, David Braz e Luiz Felipe

Meias: Lucas Lima, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno, Vecchio, Elano, Jean Mota e Yuri

Atacantes: Copete, Joel, Walterson e Rodrigão

