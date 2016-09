Sem Luiz Felipe, Santos se reapresenta após vitória no Rio

Vídeos destaque Paulo Nobre se envolve em confusão com torcedor do Flamengo

Na tarde desta quinta-feira, o Santos se reapresentou após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no estádio Luso-Brasileiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o treinamento, apenas os reservas participaram da atividade em campo reduzido. O colombiano Jonathan Copete, que estava suspenso e não encarou o Fogão, treinou normalmente no CT Rei Pelé.

A grande novidade foi a ausência de Luiz Felipe. Cortado de última hora do embate contra o alvinegro carioca, o zagueiro ainda não se recuperou de um incômodo na panturrilha direita e não participou da atividade desta quinta. O defensor segue como dúvida para o próximo compromisso do Peixe no Brasileirão, diante do Santa Cruz, no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela 26ª rodada.

Já o volante Yuri, o lateral-esquerdo Caju e o zagueiro Lucas Veríssimo, que entraram do decorrer do jogo contra o Botafogo, treinaram com bola no CT. Enquanto isso, os atletas titulares ficaram na academia apenas fazendo um trabalho regenerativo.

Sem nenhum jogador suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Dorival Júnior segue apenas com a dúvida sobre Luiz Felipe e terá praticamente força máxima para encarar o Santinha.

Com isso, o Alvinegro Praiano deve entrar em campo com Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe (David Braz), Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete e Ricardo Oliveira.

