Sem espaço no Santos, Valencia está livre para negociar saída

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Após renovar o contrato de Valencia até o final deste ano, o Santos decidiu liberar o volante para negociar sua saída do clube. Em julho, o atleta teve o vínculo prorrogado a pedido do técnico Dorival Júnior, em virtude dos desfalques que a equipe tinha para a posição.

Na época, Alison havia passado por uma artroscopia no joelho direito, Leandrinho foi negociado com o Rio Ave, de Portugal, e Thiago Maia tinha sido convocado para a seleção olímpica. Porém, como o comandante do Peixe acabou recuando o meia Léo Cittadini e o escalou como titular, Valencia acabou perdendo ainda mais espaço.

Com o retorno de Maia da Seleção, Yuri e Cittadini passaram a ser os principais reservas, deixando Valencia fora até do banco em várias partidas. Depois de se recuperar de uma cirurgia no joelho direito, o volante entrou em apenas dois jogos nesta temporada. No total, o colombiano fez 18 jogos pelo Alvinegro Praiano e não marcou nenhum gol.

Contratado no início de 2015, Valencia veio de graça após sair do Fluminense e foi titular nos primeiros jogos pelo Santos, com Enderson Moreira, participando da campanha vitoriosa do Paulistão daquele ano, já com Marcelo Fernandes no comando. Porém, após romper o ligamento do joelho direito na Copa América, pela seleção colombiana, o volante perdeu espaço com Dorival Júnior e não recuperou mais a posição.

Recomendado para você