Sem atuar na Seleção, Lucas Lima volta e deve ser titular contra o Inter

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

Quem acompanhou a vitória por 2 a 1 da Seleção Brasileira sobre a Colômbia, na noite desta quinta-feira, em Manaus, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, percebeu que Lucas Lima estava integrando o banco de reservas da equipe de Tite. Porém, nesta quarta de manhã, menos de onze horas após a partida na Arena Amazônia, o meia já estava em Santos e treinando normalmente no CT Rei Pelé.

Sem entrar em campo com a amarelinha, o jogador deve ser titular do Peixe no duelo diante do Internacional, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília) no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Estou pronto. Vou descansar hoje (quarta) e fazer uma boa partida amanhã. A viagem foi um pouco longa, chata, mas resolvi treinar pra dar uma suada, movimentada”, afirmou o camisa 10, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Para Lucas Lima, o fato de não ter jogado nas duas partidas da Seleção nas eliminatórias, contra Equador e Colômbia, respectivamente, ajudou a manter a condição física para o embate desta quinta-feira.

“Ele (Dorival) perguntou se eu estava bem. Disse que poderia jogar. Infelizmente não joguei na Seleção, mas fiz treinos fortes e deu pra manter ritmo bom. Se tivesse jogado, eu estaria bem cansado. Hoje é mais a viagem, e tem uma nova agora pra Porto Alegre. Estou um pouco cansado agora, mas tem bastante tempo pra recuperar e amanhã vou estar 100%”, ressaltou.

Sem Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas com Lucas Lima liberado e Copete recuperado de desconforto muscular na coxa, o Alvinegro deve enfrentar o Colorado com Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

Recomendado para você