Santos sofre, mas busca empate contra o Audax e avança na Copinha

O Santos sofreu, mas garantiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo. Neste domingo, na Arena Barueri, a equipe ficou no 1 a 1 com o Audax-SP, resultado suficiente para confirmar a vaga, mas não a liderança da chave. Os gols foram de André Anderson, para o Peixe, e Wesley, para o time de Osasco.

Se acabasse derrotado, o Alvinegro Praiano estaria eliminado precocemente do torneio, independentemente do resultado de Floresta-CE e Rio Branco-AC, que se enfrentam às 17 horas (de Brasília). Agora, o Santos aguarda um tropeço dos cearenses para vencer a chave.

Na segunda fase, o Peixe aguarda os resultados do grupo dele, e também do 26, para saber quem enfrenta. As possibilidades são Avaí, Flamengo-SP e Guarulhos. O Audax espera o resultado de Floresta e Rio Branco para saber se segue na Copinha.

O jogo – O Santos começou mal e, logo aos 5, o Audax chegou ao gol. Wesley recebeu na área, limpou a defesa e superou o goleiro Fernando Castro, abrindo o placar. Aos 14, quase o segundo. Em chute de fora, Bruno Guimarães assustou o Peixe.

O time da Baixada Santista passou a dominar a posse de bola, mas não conseguia criar chances, pecando nos passes e cruzamentos. Assim, as chances claras seguiam com a equipe de Osasco. Aos 23, a defesa do Alvinegro salvou na pequena área.

Aos 27, o Peixe criou a primeira chance clara. Gabriel Casanova, de dentro da área, finalizou bem, e Matheus Almeida fechou o ângulo, fazendo a defesa. Doze minutos depois, o gol do Santos veio. André Anderson controlou a bola na área e bateu rasteiro, deixando tudo igual. O placar se manteve empatado até o fim da primeira etapa.

O Audax começou melhor a segunda etapa, e assustou logo aos 6. Luan acabou travado na área, mas o time de Osasco quase chegou ao gol.

Sem respostas por parte dos Meninos da Vila, o Audax seguiu melhor, mas também arrefeceu a pressão, sem ameaçar a defesa santista. Aos 33, para aumentar as esperanças da equipe de Osasco, Matheus Guedes, defensor do Peixe, foi expulso.

Faltando cerca de 15 minutos, o vice-campeão paulista de 2016, entre os profissionais, diante do próprio Santos, se lançou ao ataque, já que o empate não garantia a classificação do Audax. Porém, a equipe demonstrou forte desgaste físico.

Assim, o Peixe foi capaz de segurar o resultado que o classificava para a próxima fase. Mesmo sem empolgar na fase de grupos, os Meninos da Vila seguem atrás do quarto título da competição. A última conquista foi em 2014, batendo o Corinthians na final.