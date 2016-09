Santos recusa propostas dos EUA e fará pré-temporada de 2017 em Santos

Vídeos destaque Paulo Nobre se envolve em confusão com torcedor do Flamengo

Após algumas especulações, a pré-temporada do Santos em 2017 deve ser feita mesmo no CT Rei Pelé. Apesar de ter recebido duas propostas para participar de torneios nos Estados Unidos (Miami Cup e Flórida Cup), a diretoria optou por manter a equipe no Brasil no início do ano que vem.

Um dos motivos que ocasionaram a recusa foi a questão física dos jogadores. Os santistas acreditam que o clube pode se classificar para a Pré-Libertadores, que geralmente é disputada no final de janeiro. Com isso, o tempo entre a viagem e o retorno ao Brasil iria atrapalhar o trabalho de preparação dos atletas.

Leia mais:

Sem Luiz Felipe, Santos se reapresenta após vitória no Rio

Após fechar o gol contra o Botafogo, Vanderlei sonha com Seleção

Além disso, a diretoria do Peixe levou em consideração a opinião do técnico Dorival Júnior, que já havia admitido ser contra a estadia do clube em solo norte-americano. Para o comandante, o CT Rei Pelé tem equipamentos específicos e necessários para recondicionar a forma física dos jogadores após o período de férias, coisa que não seria possível nos Estados Unidos.

A última vez que o Santos visitou a terra do Tio Sam foi em 2010, na primeira passagem de Dorival pelo clube. Na ocasião, ainda com Neymar e Robinho na equipe, o Peixe participou da inauguração da Red Bull Arena e foi derrota por 3 a 1 em um amistoso contra o Ney York Red Bull.

Recomendado para você