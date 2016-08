Santos quita atraso de direitos de imagem com os jogadores

Fotos destaque Veja fotos do treino do Corinthians

Após o atacante Ricardo Oliveira confirmar que o Santos devia valores referentes aos direitos de imagens para o elenco santista, a diretora do Peixe conseguiu quitar as pendências com os jogadores nesta semana. Os atletas alvinegros conviviam com um mês de atraso em parte do salário.

O atraso no pagamento de direitos de imagem dos jogadores é um problema recorrente no Santos desde dezembro de 2014, quando o presidente Modesto Roma Júnior assumiu o clube. Mesmo assim, os problemas financeiros não impediram o time de conquistar o Campeonato Paulista de 2015 e 2016 e brigar pelo título da Copa do Brasil e do Brasileirão no último ano.

Ainda nesta janela de transferências, existe a possibilidade de o clube ter seu caixa reforçado para as próximas temporadas. O atacante Gabigol já recebeu propostas oficiais de quatro grandes clubes europeus, conforme revelou o empresário Wagner Ribeiro, e deve deixar o Peixe até o início do próximo ano.

