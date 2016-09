Santos pode encarar o Corinthians sem cinco titulares

Apesar do confronto contra o Internacional, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, ser importante para a recuperação do Santos no Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior já começa a quebrar a cabeça para o próximo desafio, diante do Corinthians, no domingo, às 16h, na Vila Belmiro. Isso porque seis jogadores (cinco titulares) estão pendurados com dois cartões amarelos.

Com isso, caso Ricardo Oliveira, Renato, Victor Ferraz, Vitor Bueno, Copete ou Yuri sejam amarelados na partida contra o Inter, desfalcarão o Peixe no clássico contra o Timão, pela 24ª rodada do Brasileiro.

Apesar do risco de perder os atletas, o volante Renato quer o Santos focado para o duelo desta quinta, em Porto Alegre. “Independentemente de quem está com dois cartões, não pensamos nisso. Se isso acontecesse, o Dorival iria poupar e não colocaria no jogo. Quem entrar, vai procurar fazer o melhor, conquistar a vitória e evitar cartões para estar apto para domingo”. Um dos pendurados é Jonathan Copete. Porém, o colombiano vem sofrendo com um incômodo muscular na coxa e segue como dúvida. Caso não tenha condições, o argentino Emiliano Vecchio deve ser o titular nesta quinta. Já o volante Thiago Maia cumpre suspensão e só retorna no clássico. Com isso, Léo Cittadini deve assumir o posto. Mesmo com os pendurados, Dorival deve ir com o que tem de melhor para o jogo contra o Colorado. No primeiro turno, o Inter bateu o Santos por 1 a 0, dentro da Vila Belmiro. Mas para Renato, o alvinegro não deve entrar em campo pensando em ‘revanche’. “Não é vingança, mas estamos precisando dos três pontos. O Inter também, pois se encontra na zona de incomodo. Passamos por isso no ano passado e sabemos que é complicado, ainda mais pela grandeza deles, pelo investimento. Uma equipe que, na teoria, não deveria estar ali. Eles pegaram má fase. Mas vamos em busca da vitória”, completou o camisa 8.

