Santos homenageia Gabriel com vídeo de lances da base e bastidores

Gabriel já foi para a Itália, mas a repercussão da sua despedida do Santos ainda não acabou. Nesta terça-feira, o Alvinegro Praiano, por meio da sua TV na web, prestou mais uma de tantas homenagens que o atacante recebeu e tem recebido desde o apito final da partida contra o Figueirense, na Vila Belmiro, no último domingo.

Agora, o clube lançou um vídeo que intercala lances de Gabriel atuando com a camisa do Peixe pelas categorias de base, imagens de bastidores na concentração do CT Rei Pelé ou dentro do ônibus que leva a delegação aos jogos, além de cenas de seu derradeiro compromisso pelo clube que o revelou para o futebol.

Apesar de sair com “apenas” dois campeonatos Paulistas no currículo (2015 e 2016), a relação de Gabriel com o Santos é muito forte. O atacante chegou pouco antes de completar 10 anos de idade e se transformou em um fenômeno dos times inferiores. Foram mais de 600 gols na base, que lhe renderam o apelido de “Gabigol”.

Quando tinha ainda 16 anos, Gabriel fez sua estreia na equipe profissional e desde então passou a ser figura carimbada nas escalações do time. Em 2015, virou titular de vez, já sem qualquer contestação e coroou sua ascensão com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Foram 157 jogos pelo Santos, 57 gols marcados e uma transferência para a Inter de Milão de quase R$ 100 milhões. O jovem receberá 9 milhões de euros (R$ 33 milhões), enquanto o Peixe poderá arrumar parte de seus problemas financeiros com os 18 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões) que cairá em seu cairá à vista. Desde montante, por contrato, o grupo de investimento Doyen Sports tem direito a 20%, mas o clube contesta essa porcentagem na Justiça.

De qualquer forma, Gabriel agora tem novos objetivos no Campeonato Italiano e o Santos segue sua vida sem seu camisa 10, que durante a homenagem da SantosTV foi enfático: “Eu vou, mas eu volto”.

