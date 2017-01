Santos desiste de acerto e promete buscar Robinho para 2018

O Santos desistiu oficialmente de contratar Robinho para a temporada de 2017. Quem confirmou foi o próprio presidente santista, Modesto Roma que concedeu uma entrevista coletiva no início da tarde desta sexta-feira no CT Rei Pelé. Segundo o mandatário, a equipe santista tem o interesse no jogador, mas não quer pagar pelo passe do atleta, vinculado com o Atlético Mineiro. Entretanto, o dirigente afirmou que a negociação retornará ao final da temporada, quando o contrato do atacante com a equipe mineira terminará.

“Nós não vamos negociar. O Santos não paga para ter o Robinho. Temos que esperar um ano. Não dá para fazer o que não podemos. Entre querer e poder ter, tem uma distância imensa. Robinho, se fosse possível, queria. Mas ele tem contrato de mais um ano. Vamos esperar. É uma virtude.” afirmou Modesto

Apesar da desistência de contar com o ídolo Robinho, o Santos ainda negocia com atacantes para reforçar a equipe. O nome da vez é o de Bruno Henrique do Wolfsburg da Alemanha. A diretoria santista já enviou uma proposta e agora aguarda a resposta do clube alemão.

“Ainda não tivemos resposta do Wolfsburg. O Santos está disposto a negociar. Vamos ver o que acontece nessa negociação” confirmou o presidente.