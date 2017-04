Santos confirma cirurgia e Zeca vira desfalque por até dois meses

O pior se confirmou! O lateral-esquerdo Zeca ficará fora do Santos por até dois meses. Na saída do Pacaembu, na noite desta segunda-feira, após a eliminação no Campeonato Paulista, o atleta passou a sentir muitas dores no joelho esquerdo e foi embora mancando do estádio paulistano. E depois de exames médicos realizados na manhã desta terça, foi constatada uma lesão de menisco.

Por conta desse problema, Zeca passará por uma cirurgia nesta quarta-feira, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O lateral deve ter alta já na próxima quinta. Logo depois, ele inicia o procedimento de recuperação com os fisioterapeutas do Santos no CT Rei Pelé.

O clube ainda não divulgou prazo para recuperação, mas a tendência é que ele retorne entre 6 ou 8 semanas. O camisa 37 já é desfalque certo do Peixe para o duelo contra o Santa Fe, da Colômbia, no próximo dia 19, em Bogotá, pela terceira partida da fase de grupos da Copa Libertadores.

Vale lembrar que o lateral-esquerdo sofreu recentemente com um edema muscular e ficou fora por três jogos, retornando justamente contra a Ponte Preta, nesta segunda-feira. Sem Zeca, a tendência é que Jean Mota retome o posto. Meia de origem, ele tem atuado de forma improvisada pelos lados do campo e vem agradando ao técnico Dorival Júnior.