Santos começa venda de ingressos para amistoso com o Benfica, na Vila

No próximo dia 8 de outubro, o Santos realiza um amistoso contra o Benfica, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. A diretoria alvinegro já começou a venda de ingressos para o duelo, que irá comemorar o aniversário de 100 anos do estádio e também vai marcar a despedida do ex-lateral Léo. Inicialmente, as vendas serão exclusivas para sócios e as entradas mais baratas custam R$ 100 (inteira).

Os associados de categorias prioritárias – diamante, ouro e prata -, já podem comprar as entradas pelo Sócio Rei (www.sociorei.com.br). As vendas para os demais sócios, também pela internet, começam nesta quinta-feira, às 14h.

Os ingressos para as arquibancadas custam R$ 100 (a inteira), sendo que sócios, estudantes, professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino, e idosos (com idade igual ou acima de 60 anos) têm direito a meia-entrada. Além disso, os associados também poderão comprar bilhetes para um acompanhante, que pagará o valor integral.

Santos e Benfica foram adversários na final do mundial de 1962, quando Peixe ficou com o título após vencer os portugueses por 3 a 2 no Maracanã, e 5 a 2 no estádio da Luz.

Confira as opções de ingressos:

Arquibancadas Superiores (Portões 7/8 e 24): R$ 100 (a inteira) e R$ 50 (a meia)

Cadeira Térrea Lateral (Portão 26): R$ 120 (a inteira) e R$ 60 (a meia)

Cadeira Coberta de Fundo (Portão 22): R$ 140 (a inteira) e R$ 70 (a meia)

Cadeira Coberta Lateral (Portão 25): R$ 160 (a inteira) / R$ 80 (a meia)

