Ricardo Oliveira posta foto de corte na orelha e explica jogada

A trombada com o volante Francis, em vitória neste sábado contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, não saiu ilesa para o atacante Ricardo Oliveira. Neste domingo, um dia após a partida pela sexta rodada do Paulistão, o veterano esclareceu o ocorrido e postou imagens sobre como ficou sua orelha.

“Devido algumas informações sobre o choque que sofri ontem no jogo contra o Botafogo/SP na vila Belmiro eu gostaria de esclarecer o que aconteceu. Em uma disputa na área eu sofri três cortes profundos em diferentes partes da orelha direita… o que resultou em 15 pontos no total. Sem mais”, diz na mensagem.

Ricardo Oliveira chegou a sair do gramado aos 31 minutos do segundo tempo, mas voltou para restante da partida com uma touca. Depois do apito final, foi constatado um corte profundo na cabeça do camisa 9 e ele recebeu 15 pontos na região da orelha.

Medicado e liberado para ir para sua casa, Oliveira será reavaliado durante a semana. Porém, a assessoria de imprensa do Santos confirmou que o atacante não será desfalque para o técnico Dorival Júnior no clássico contra o Corinthians, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera, pela sétima rodada do Paulistão.

Porém, existe a possibilidade do centroavante jogar com uma proteção especial na cabeça. Vale lembrar que Oliveira já foi completamente liberado pela comissão técnica do alvinegro e não será mais poupado na temporada, como aconteceu contra o Ituano, na última terça-feira. O camisa 9 perdeu o início da pré-temporada por conta de uma caxumba.