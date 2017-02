Ricardo Oliveira desfalca o Santos contra o Ituano; Braz é relacionado

O Santos ganhou um problema de última hora para o duelo contra o Ituano, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Apesar da derrota por 1 a 0 para a Ferroviária, no último sábado, na Vila, o técnico Dorival Júnior não pretendia fazer alterações na equipe. Porém, o comandante não contará com o atacante Ricardo Oliveira. Após fazer sua estreia no ano e ser titular diante da Ferrinha, o centroavante sentiu a falta de ritmo de jogo, foi poupado pela comissão técnica e nem viaja com o restante do elenco para Itu. O comandante, inclusive, relacionou 19 jogadores para a partida.

Além da ausência do camisa 9, que deve ser substituído por Rodrigão, a outra novidade da lista foi a presença de David Braz. Após sentir um estiramento na panturrilha direita no último dia 22 de janeiro, o defensor já vem treinando normalmente com bola e foi inscrito no Paulistão na última sexta-feira.

Como Cleber foi expulso no último sábado, Braz até pode começar o jogo desta terça como titular. Porém, a tendência é que Lucas Veríssimo inicie a partida ao lado de Yuri. Além disso, Dorival segue sem contar com Lucas Lima e Renato. Léo Cittadini e Leandro Donizete devem seguir como titulares.

Por fim, o treinador também perdeu Caju e Jean Mota, que se machucaram no treino do último domingo. O lateral-esquerdo sentiu forte dor no músculo anterior da coxa esquerda e será melhor avaliado pelo departamento médico. Já o meia tem a mesma lesão que Lucas Lima, mas na perna esquerda – estiramento no ligamento colateral lateral do joelho –, e também está fora do jogo contra o Ituano.

O provável Peixe que entrará em campo nesta terça-feira será formado por: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo (David Braz), Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Léo Cittadini; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.

Confira a lista de atletas relacionados para o jogo:

Goleiros: João Paulo e Vladimir

Zagueiros: David Braz e Lucas Veríssimo

Laterais: Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas: Leandro Donizete, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Rodrigão e Thiago Ribeiro