Renato revela interesse de Fabuloso jogar no Santos e elogia reforços

Com a chegada de Kayke por empréstimo de um ano, o Santos praticamente encerrou a busca por uma ‘sombra’ para Ricardo Oliveira. Inicialmente, o Peixe estava negociando com Barcos e Luis Fabiano. O argentino, que chegou a acertar salários com o clube, deve ir para o futebol equatoriano. Já o Fabuloso, por sua vez, vai rescindir seu contrato com o Tiajin Quanjian, da China, para depois decidir seu futuro. Mesmo após a esposa do atacante ter escrito em uma rede social que ele não jogará no alvinegro, o volante Renato revelou seu interesse em vestir a camisa santista.

Apesar da Ponte Preta estar mais interessada em trazer Luis Fabiano, o Santos ainda pode buscá-lo caso seja um negócio considerado de ‘oportunidade’, com baixo custo. Mesmo com as remotas possibilidades da contratação se concretizar, Renato ainda tem esperanças de atuar ao lado do centroavante. Os dois são amigos pessoais e jogaram juntos no Sevilla, da Espanha.

“Demonstrar, demonstrou (interesse em jogar no Santos). É um irmão meu. Fica a cargo da diretoria, do representante. Se vier, vai ajudar bastante. Ele tem quase as mesmas características do Ricardo, goleador. Ele está na China pelo que eu sei, resolvendo problemas lá. Se ele vier, vai ser um grande reforço”, afirmou o volante.

Mesmo sem Fabuloso, o Peixe se reapresentou nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, para o início da pré-temporada. Apesar da ausência de Ricardo Oliveira, com caxumba, o técnico Dorival Júnior recebeu os cinco reforços para o ano: Cleber, Matheus Ribeiro, Leandro Donizete, Vladimir Hernández e Kayke. Os jogadores se juntaram ao restante do elenco para os exames fisiológicos no CT Rei Pelé e cardiológicos no HCor, em São Paulo.

Escolhido como o primeiro ‘porta-voz’ do alvinegro em 2017, Renato elogiou os novos companheiros e também comemorou as boas condições físicas mostradas pelo elenco santista na reapresentação.

“Voltaram em forma. Todos se cuidaram. Preparadores passaram um plano. Pessoal está de parabéns, cumpriram à risca. Conhecemos um pouco eles. Joguei contra o Donizete, falei com Hernandez, Cleber, Kayke.. que está por aí ainda. Matheus já veio me conhecer. Todo mundo com as pilhas renovadas. Todos sabem que temos que trabalhar firme na pré-temporada para fazermos um ano melhor que o ano passado”, concluiu o ídolo do alvinegro.