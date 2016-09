Renato quer Santos focado para quebrar sequência do Botafogo

Vídeos destaque Confira o último treino do Flamengo antes do duelo contra o Palmeiras

Herói do último jogo, após marcar o gol da virada sobre o Corinthians, na Vila Belmiro, o volante Renato quer dar sequência à recuperação do time no Campeonato Brasileiro. Para isso, o Peixe precisa frear a ascensão do Botafogo.

Líder do segundo turno, e vindo de três vitórias seguidas, a equipe carioca recebe o Alvinegro Praiano nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro.

“Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar. Eles (Botafogo) vêm num bom momento. Mas nós também acabamos de vencer o clássico e temos que entrar focados em busca do resultado positivo”, disse o camisa 8 santista.

Além do gol decisivo contra o Timão, o volante também foi um dos destaques do duelo, com passes precisos e boa movimentação, principalmente no segundo tempo. Mesmo aos 37 anos, Renato atuou em todas as partidas do Peixe no Campeonato Brasileiro deste ano. Sequência surpreendente para um jogador veterano

“É importante esse trabalho de prevenção que a gente realiza aqui no CT Rei Pelé. Chego um pouco mais cedo pra fazer a parte de fortalecimento muscular e isso ajuda bastante. A intenção é jogar o máximo possível”, explicou.

Antes de retornar ao clube, Renato atuou três anos pelo próprio Botafogo, onde foi campeão carioca em 2013. Segundo ele, há um gostinho especial em enfrentar a ex-equipe. “Tive um bom momento lá, onde fiz grandes amigos. Sempre é legal reencontrá-los. Mas o foco é na vitória do Santos pra gente encostar ainda mais no G-4 e seguir em busca do título”, completou.

