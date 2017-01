Renato descarta aposentadoria em 2017 e espera renovar com o Santos

O volante Renato disputou os 38 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, e os 37 anos de idade não pareceram pesar em sua condição física. Assim, o atleta evita pensar em aposentadoria, e pretende seguir no Peixe por mais tempo.

Leia mais:

Com contrato até o fim de 2017, o volante espera renovar seu vínculo e seguir na Vila Belmiro por mais alguns anos. “Ainda não penso em aposentadoria. Quero cumprir meu contrato e renovar para 2018, esse é o meu pensamento”, explicou, em entrevista ao Esporte Interativo.

Ainda que não pense em pendurar as chuteiras, Renato já planeja sua carreira após parar de jogar. Identificado com o Peixe, o volante pretende seguir no clube, em uma nova função.

“Quero ajudar o Santos de fora, se a equipe tiver interesse”, afirmou. Porém, uma sequência como treinador foi prontamente descartada pelo jogador, revelado no Guarani.

“Treinador, não. Muitas viagens, concentração. Não quero retomar a rotina, deixar a família longe”, declarou, refutando um futuro como o de Elano. O meia se aposentou ao fim da temporada e fará parte da comissão técnica do Peixe.

Pelo Santos, Renato teve duas passagens, vitoriosas. Entre 2000 e 2004, foi bicampeão brasileiro pelo clube, além do vice-campeonato da Libertadores, em 2003. O volante voltou em 2014, após passagens por Sevilla e Botafogo, e conquistou dois títulos paulistas, em 2015 e 2016.