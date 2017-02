Reforços do Santos aparecem no BID e podem estrear contra Red Bull

O Santos terá três reforços para a segunda rodada do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Brasil, no próximo domingo, às 11h (de Brasília), no Pacaembu. Após ficarem fora da goleada por 6 a 2 sobre o Linense, na última sexta, na Vila Belmiro, Kayke, Cleber e Leandro Donizete ficam à disposição do técnico Dorival Júnior.

O atacante e o zagueiro estão treinando normalmente com o restante do elenco e deveriam ter ficado no banco de reservas no duelo contra o Elefante do interior. Os dois, porém, não apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e ficaram fora da partida.

Já Leandro Donizete foi poupado do embate diante do Linense. Ele chegou a ser relacionado para o jogo, mas a comissão técnica decidiu cortá-lo de última hora. A ideia é que o volante, que já estava registrado no BID desde semana passada, aprimore a forma física para estrear 100% no Paulistão.

O atacante Bruno Henrique, apresentado oficialmente nesta segunda-feira, também já apareceu no boletim da CBF, mas deve ficar fora da partida contra o Red Bull. O jogador ainda precisará de uma semana para entrar em forma.

Por fim, o colombiano Vladimir Hernández ainda tem problemas com a documentação. A diretoria do Peixe espera regularizar a situação do atacante até o fim desta semana. Ele já treina normalmente como grupo e tem condições de estrear. O atleta, inclusive, marcou um golaço de bicicleta no amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, no último dia 28, no Pacaembu.