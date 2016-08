Problema antigo, desempenho fora de casa afasta título brasileiro do Santos

Após a derrota para o Figueirense por 1 a 0 na última rodada, o Santos estacionou na quinta colocação com 36 pontos no Campeonato Brasileiro. Antes cotado como forte candidato ao título, o time paulista vê o troféu se afastando cada vez mais por uma falha antiga da equipe: o desempenho como visitante.

Nesta edição do Brasileirão, o Peixe é apenas o nono melhor visitante da competição. Dos 33 pontos que disputou ao visitar os adversários, o clube conquistou somente onze – um aproveitamento de 33,3%. Essa mesma sina se repetiu em 2015, quando o Santos encerrou o ano com a sétima colocação, mas foi o segundo pior visitante, melhor apenas que o Joinville, rebaixado como lanterna do torneio.

Com o mesmo número de jogos disputados fora de casa, o Palmeiras, primeiro colocado e melhor visitante do Brasileiro, somou 17 pontos, seis a mais do que o Peixe. Caso o Santos tivesse um desempenho similar, estaria hoje com 42 pontos, na vice-liderança do torneio.

Apesar de sempre apresentar bons desempenhos dentro da Vila Belmiro, isso não é suficiente para brigar pelo título. O histórico do Campeonato Brasileiro mostra que os times campeões da competição na era dos pontos corridos tiveram bons desempenhos fora de casa. Em 2015, por exemplo, o campeão Corinthians conseguiu roubar 31 pontos dos adversários atuando como visitante – um aproveitamento de 54,4%. No mesmo ano, o Santos conquistou 17,5% dos pontos como visitante.

Com quase um turno inteiro ainda pela frente, o Peixe ainda disputará mais oito jogos em território adversário. Para tentar mudar o seu índice e voltar para o G4, o time já precisa melhorar o desempenho para a próxima rodada, no dia 8 de setembro, quando enfrentará o Internacional, no Estádio Beira-Rio.

