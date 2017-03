Por chance de ir à Copa, Lucas Lima avisa que fica no Santos em 2018

Lucas Lima nunca foi uma unanimidade no Santos por causa de muitas de suas entrevistas. Mesmo quando desponta como um dos principais jogadores do time, parte dos torcedores se mostra incomodado com as diversas declarações do meia falando sobre seu futuro, principalmente sobre o desejo de deixar o Peixe para jogar na Europa. E neste domingo, o camisa 10 santista voltou a entrar no tema.

Ao programa Desimpedidos, Lucas Lima revelou que dessa vez seu pensamento está totalmente voltado para a ideia de permanecer na Baixada Santista. E o que fez o jogador mudar de postura repentinamente não foi propriamente a vontade de defender o clube da Vila Belmiro.

“Eu quero jogar a Copa do Mundo. Eu tenho pensado nisso, de permanecer na Seleção. Tenho continuado no Santos por isso. Em outro clube vai demorar a adaptação para jogar”, explicou, antes de afirmar que estará no Santos em 2018, ano que a Rússia receberá o Mundial. “Estarei, sim. Primeira mão”, cravou.

Depois de chegar à Seleção Brasileira, Lucas Lima sofreu uma brusca queda de rendimento ano passado. Nessa temporada, apesar das fortes cobranças vindas das arquibancadas, o meia tem sido decisivo, se recuperou de uma lesão no joelho recentemente e vem buscando retomar a confiança dos santistas.

O fundo de investimentos Doyen Sports é dono de 80% de seus direitos econômicos. O Peixe detém somente 10%, assim como a empresa Khodor Soccer. O contrato entre o jogador e o Santos termina em dezembro desse ano. Portanto, a partir de junho, Lucas Lima já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe para se transferir de graça ao fim do vínculo.

Mas, além da manifestação do próprio atleta, a diretoria alvinegra também deseja renovar o contrato. Há a possibilidade de Lucas Lima receber um aumento salarial e o clube elevar seu percentual para 30%. As conversas já começaram.