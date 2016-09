Para voltar ao G4, Peixe precisa quebrar longo tabu no Beira-Rio

Considerado um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, o Santos precisa quebrar um tabu contra o Internacional, na próximo quinta, para se recuperar na competição e encostar no topo da tabela. O Alvinegro Praiano não vence o Colorado no Beira-Rio há oito anos. O último triunfo no estádio foi em julho de 2008, quando Maikon Leite marcou o único gol da partida.

Após esse duelo, a equipe gaúcha recebeu o Peixe em seu estádio outras sete vezes, com quatro empates e três vitórias coloradas. Vale lembrar que o Santos chegou a vencer o Inter fora de casa, por 2 a 1, no Brasileirão de 2013. Porém, como o Beira-Rio estava em reforma para a Copa do Mundo, o confronto aconteceu no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Em 2008, o Peixe lutava contra o rebaixamento e a vitória no Sul, por 1 a 0, foi considerada uma surpresa. Desta vez, os papéis são diferentes. Enquanto o Santos briga na parte de cima, o Inter não vence há 14 rodadas pelo Brasileirão e segue na zona da degola.

Porém, a fase ruim do Colorado pode ser um mau sinal para o alvinegro. Afinal, os comandados de Dorival Júnior têm um retrospecto negativo contra as equipes da parte de baixo da tabela. Nas últimas quatro rodadas, o Santos foi derrotado por América-MG, Coritiba e Figueirense, três adversários que lutam contra o rebaixamento.

