Para pensar em título, Cittadini cobra pontos fora de casa

Problema antigo no Santos, o desempenho fora de casa mais uma vez vai afastando a equipe do título do Campeonato Brasileiro de 2016. Nesta edição do torneio, o Peixe é apenas o nono melhor visitante. Dos 33 pontos que disputou ao visitar os adversários, o clube conquistou somente onze – aproveitamento de 33,3%. Para o meia Léo Cittadini, esse quadro precisa mudar rapidamente.

“Estamos focados no nosso objetivo que é o título. Nosso grupo está trabalhando muito forte e precisamos pontuar fora de casa”, comentou.

Na próxima rodada, o Alvinegro terá mais uma oportunidade de melhorar o desempenho longe da Vila Belmiro. Na quinta-feira, o Santos visita o Internacional, no Beira-Rio. Em má fase na competição, a equipe gaúcha precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. Por conta disso, Cittadini acredita que será um duelo equilibrado. “Sabemos do momento que o Internacional vive. Também sabemos da força e da qualidade deles. Com certeza vai ser um jogo muito difícil para nós”.

Enquanto Thiago Maia servia a Seleção Olímpica, Cittadini assumiu o posto e ganhou a confiança de Dorival. Com a suspensão do volante, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Figueirense, no último domingo, o meia deve ter mais uma oportunidade como titular.

“Fiz boas atuações nessa posição e estou cada vez mais confiante para atuar. Espero poder ajudar sempre que for preciso”, completou o camisa 27, que tem 35 jogos disputados pelo Santos, sendo que 21 foram realizados nesta temporada.

