Para manter embalo, Santos encara maratona fora de casa

Após conquistar três vitórias seguidas contra Corinthians, Botafogo e Santa Cruz, respectivamente, o Santos embalou no Campeonato Brasileiro e voltou ao G4 da competição, com 45 pontos. Para manter a boa fase, os jogadores e a comissão técnica Peixe precisarão suportar uma maratona longe de casa.

Na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), o Alvinegro Praiano ‘esquece’ o Brasileirão para focar na Copa do Brasil, onde encara o duelo de volta contra o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. Mas depois da partida contra os cariocas, o Santos continua na Cidade Maravilhosa.

Na quinta-feira, os santistas treinam normalmente no CT do Botafogo (General Severiano). Logo em seguida, a equipe viaja para Pernambuco. Após desembarcar em Recife, os jogadores realizam uma atividade no CT do Náutico, na sexta-feira.

Já no sábado, os comandados de Dorival Júnior entram em campo mais uma vez, para enfrentar o Sport, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo contra o Leão, o alvinegro finaliza a maratona e volta para Santos no domingo.

O único desfalque nas duas partidas será Ricardo Oliveira. Com uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa direita, o artilheiro não foi relacionado para os embates. Com isso, Rodrigão deve ganhar a vaga entre os titulares.

O meia Jean Mota vive uma situação inusitada. Apesar de ter viajado com o elenco para o Rio de Janeiro, o atleta não pode jogar a Copa do Brasil, pois já atuou pelo Fortaleza. Mesmo assim, ele embarcou junto com a delegação, pois terá condições de encarar o Sport, no sábado.

No primeiro jogo da maratona, diante do Vasco, o alvinegro deve entrar em campo com: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete e Rodrigão.

