Pablo Escobar dá show, Strongest faz 5 a 0 no Unión e vai ao grupo do Santos

Favorito a conquistar uma vaga no Grupo 2 da Copa Libertadores, que conta com o Santos, o The Strongest se impôs e goleou o Unión Española nesta quinta-feira, na atitude de La Paz, por 5 a 0. O destaque da partida foi o atacante Pablo Escobar, que anotou três gols e ainda deu duas assistências para Chumacero e Veizaga marcarem.

O The Strongest entrou em campo já se classificando. Isso porque, no jogo de ida, empatou por 1 a 1, no Chile, e, por conta disso, poderia ficar na igualdade sem gols na Bolívia. Mesmo assim, os bolivianos se impuseram e abriram o placar logo aos 12 minutos, quando Veizaga aproveitou bom passe de Pablo Escobar.

O atacante voltou a aparecer aos 23, quando puxou contra-ataque, cortou a marcação e deu lindo passe para o ídolo Chumacero, que avançou em velocidade e chutou cruzado para ampliar.

Na segunda etapa, o Unión Española já entrou em campo sem muitas esperanças de classificação e os bolivianos se aproveitaram disso: com cinco minutos, anotaram o terceiro. Pablo Escobar recebeu nas costas da zaga, driblou o goleiro e tocou para as redes.

O boliviano estava impossível e voltou a marcar aos 27 minutos. Em novo lançamento para Escobar, o atacante dominou livre na área, cortou para o meio e chutou no canto para fazer 4 a 0 para os donos da casa.

Ainda houve tempo para o inspiradíssimo Pablo Escobar anotar mais um. Com 32 jogados, o atacante tabelou com Maldonado e tocou com categoria na saída do goleiro.

O confronto desta quinta definiu o último participante a se garantir na Fase de Grupo da Libertadores. O The Strongest estreia no dia nove de março, contra o Santa Fe, na Bolívia. Já o Santos encara o Sporting Cristal, no mesmo dia, no Peru.