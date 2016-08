Novo titular não quer saber de comparações com Gabriel no Santos

Gabriel deixou uma lacuna na equipe do Santos. Depois de desfalcar o time por seis partidas por causa dos Jogos Olímpicos, o ex-camisa 10 da equipe voltou apenas a tempo de encarar o Vasco pela Copa do Brasil e atuar no segundo tempo da derrota para o Figueirense, no último domingo. Agora, a missão é de Jonathan Copete, principal contratação do Peixe na janela do meio do ano. O colombiano, no entanto, não quer saber de comparações.

“Somos jogadores similares. Gabriel é um jogador muito importante, todos sabemos o quanto ele acrescentou para o clube, e eu sou um jogador que acabei de chegar, sei das minhas condições. É diferente, porque eu jogo pela esquerda, ele pela direita. E minha história vai começar aqui”, comentou Copete, que antes disputava uma vaga no time com Vitor Bueno.

“Creio que minha adaptação está muito boa e minha forma de jogar combina muito bem com todos que temos aqui. É seguir trabalhando para estar na melhor forma para a equipe. O mais importante é fazer do Santos o maior do país”, ressaltou.

Ciente da pressão que terá de carregar a partir de agora, Copete já é arma de Dorival Júnior para o duelo contra o Internacional, dia 7, no Beira-Rio. O Colorado, aliás, bateu o Peixe em plena Vila Belmiro no primeiro turno e, apesar de mergulhado em crise profunda, dentro da zona de rebaixamento, desperta todo cuidado dos santistas, que têm tropeçado seguidamente diante de clubes que estão na parte de baixo da tabela.

“Sim, vínhamos com um ritmo diferente. Agora vamos melhorar. Nas últimas partidas não jogamos bem, não vieram os resultados e sabemos que isso é o mais importante, né? O resultado é o mais importante. Se voltarmos a ganhar, a gente vai mostrar que a equipe está fazendo um grande trabalho e trabalhamos para manter o ritmo. Perdemos pontos e sabemos que temos de melhorar para alcançarmos coisas importantes”, encerrou Copete.



Recomendado para você