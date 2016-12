Modesto vê Santos como casa de Robinho: “Volta quando quiser”

Ganhador do Campeonato Paulista e vice do Brasileiro, o Santos trabalha na formação de seu elenco para a temporada de 2017. Robinho já reiterou que está focado no Atlético-MG, mas Modesto Roma Júnior, presidente da equipe praiana, não perdeu a esperança de contar com o atacante.

“O Santos é a casa do Robinho. Se ele quiser voltar, volta na hora que quiser. Sei que tem mais um ano de contrato com o Atlético-MG, mas não desprezo nunca a volta do Robinho. Se quiser voltar, sabe que a casa é dele, que vai estar aqui sendo recebido de braços abertos”, disse Modesto à ESPN Brasil.

Formado nas categorias de base do Santos, Robinho foi protagonista no histórico Campeonato Brasileiro 2002, título que tirou o clube da fila, e voltou a ganhar o Nacional em 2004. Em duas novas passagens, faturou a Copa do Brasil 2010 e as edições de 2010 e 2015 do Campeonato Paulista.

Após uma passagem discreta pelo futebol chinês, Robinho foi anunciado como reforço do Atlético-MG em fevereiro. Autor de 12 gols no Campeonato Brasileiro, dois a menos que os artilheiros Diego Souza, Fred e William Pottker, ele participou do vice-campeonato da Copa do Brasil.

Robinho não é o único jogador do Atlético-MG que agrada ao Santos, também interessado em nomes como o meia equatoriano Juan Cazares e o volante Leandro Donizete. Questionado sobre os jogadores, Modesto Roma Júnior adotou tom bem-humorado.

“O Atlético tem mais nomes, o Fred… Eles estão com um elenco de 30 poucos jogadores. Então, são muitos nomes para a gente. Até o Daniel Nepomuceno seria um reforço excepcional”, sorriu Modesto Roma Júnior, citando o presidente do clube mineiro.

“É lógico que a gente presta atenção em todos os nomes do futebol brasileiro e nos atletas que estão em baixa no exterior, mas que conhecemos o potencial. Também há alguns jogadores da América do Sul. No Brasil, os jogadores estão muito caros. Então, temos buscado mais fora”, explicou.